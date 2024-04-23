Маркетолог Родочинская: блогеры создают искусственный ажиотаж для продажи курсов

С приходом в мир инфобизнеса и огромного количества запусков от медийных личностей и блогеров, формат обучения онлайн приобрел огромную популярность: возможность повысить свою квалификацию или кардинально сменить свою деятельность стала еще доступнее — достаточно иметь смартфон и выход в интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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