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Маркетолог Родочинская: блогеры создают искусственный ажиотаж для продажи курсов

Маркетолог Родочинская: блогеры создают искусственный ажиотаж для продажи курсов

С приходом в мир инфобизнеса и огромного количества запусков от медийных личностей и блогеров, формат обучения онлайн приобрел огромную популярность: возможность повысить свою квалификацию или кардинально сменить свою деятельность стала еще доступнее — достаточно иметь смартфон и выход в интернет.

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