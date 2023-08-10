Сравнение цен в самом крутом тире Сша и России

﻿﻿Решил сравнить цены на стрельбище Battlefield las Vegas (где ты сам на танке можешь разбить машину и погонять на военном хаммере бесплатно (трансфер от отеля до стрельбища при покупке одного из пакетов стрельбы)) и наш на Поклонной горе, где 74 вида оружия хочу сравнить цены примерно на такое же оружие: пакет гамбургеров в Battlefield Vegas стоит 200 долларов в нашей подборке 50 выстрелов из м16 - 67500 или 7000р (в зависимости от модели ар-15, но оба русские быстрые), 20 выстрелов из кольт 1911 (в 45 АЦП) - 2000р, (дешевле будет от 9мм жеребёнок), но норинко м14 почему-то нет в дальности стрельбы, хотя раньше была (но из другого оружия в 308 калибре - 2400р - 20 выстрелов).