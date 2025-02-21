Мошенник из Домодедова обманул мигрантов из Америки на пять миллионов

Житель Подмосковья украл у приезжих пять миллионов рублей.Бежавшие в Россию из США супруги Лео и Шантель Хэер стали жертвами мошенника из подмосковного Домодедова, лишились пяти миллионов рублей и застряли в Иванове без своего жилья.