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Петербургский дневник

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В четырех районах Петербурга с 4 октября ограничат дорожное движение

В четырех районах Петербурга с 4 октября ограничат дорожное движение

Речь идёт о Выборгском, Курортном, Невском и Петродворцовом В Выборгском районе Петербурга на день 4 октября закроют движение транспорта по улице Симонова у пересечения с Суздальским проспектом, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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