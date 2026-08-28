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СахПресс

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Кадровый центр оказал более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям на Сахалине

Кадровый центр оказал более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям на Сахалине

С начала года участники СВО и члены их семей получили в Кадровом центре Сахалинской области более 380 мер поддержки.

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