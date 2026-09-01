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Курские новости

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Суд обязал Курск возместить СНТ «Лесок» 1,45 млн рублей убытков

Суд обязал Курск возместить СНТ «Лесок» 1,45 млн рублей убытков

Суд обязал администрацию Курска выплатить 1,45 млн рублей за разрушение бетонного покрытия в СНТ «Лесок» из-за подтоплений, вызванных отсутствием ливневой канализации.

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