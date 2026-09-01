Суд обязал Курск возместить СНТ «Лесок» 1,45 млн рублей убытков

Суд обязал администрацию Курска выплатить 1,45 млн рублей за разрушение бетонного покрытия в СНТ «Лесок» из-за подтоплений, вызванных отсутствием ливневой канализации.
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