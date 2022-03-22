Двустороннее тактическое учение мотострелковых и танковых батальонов ВВО началось в Республике Бурятия

Главной задачей проводимого двустороннего тактического учения станет совершенствование командных навыков офицерского состава, отработка слаженности подразделений, а так же выполнение задач по взаимодействию между мотострелковыми и танковыми подразделениями соединений в условиях современного общевойскового боя.
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