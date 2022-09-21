Сборная Украины по футболу призвала изолировать российский спорт

Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно жестче.Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко накануне матча Лиги наций с национальной командой Шотландии высказал мнение, что российский спорт нужно изолировать от всего мира.