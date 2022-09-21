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Сборная Украины по футболу призвала изолировать российский спорт

Сборная Украины по футболу призвала изолировать российский спорт

Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно жестче.Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко накануне матча Лиги наций с национальной командой Шотландии высказал мнение, что российский спорт нужно изолировать от всего мира.

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