Китайские ученые планируют использовать чипы Nvidia для гиперзвуковых ракет? Максим МорозовИсследователи в Китае показали, как недорогой модуль Nvidia Jetson теоретически может использоваться для управления гиперзвуковым оружием.
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