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В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым

В Госдуме назвали ключевой пункт плана Зеленского по НАТО роковым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для Украины.

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