В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции и ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда руководство УТ МВД России по СЗФО, линейных подразделений и ветераны транспортной полиции приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
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