В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции и ветераны почтили память жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда руководство УТ МВД России по СЗФО, линейных подразделений и ветераны транспортной полиции приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.