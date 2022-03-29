БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЕВРОСОЮЗ СОЗДАЁТ СОБСТВЕННУЮ АРМИЮ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ РОССИИ?

ЕВРОСОЮЗ СОЗДАЁТ СОБСТВЕННУЮ АРМИЮ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ РОССИИ?

ФОТО: MIRCEA MOIRA / SHUTTERSTOCK.COM АРМИЯ ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО К 2030 году наша страна рискует оказаться в таком же положении, в каком Русская Империя пребывала в годы Крымской войны XIX века: вся Европа – враги, а из союзников – лишь армия и флот.

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