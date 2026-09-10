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За рулем

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437 л.с., 6,6 с до 100 км/ч: самая харизматичная Тойота

437 л.с., 6,6 с до 100 км/ч: самая харизматичная Тойота

Toyota Sequoia, как и родственный пикап Tundra, создана для Северной Америки и всегда была крупной. А нынешнее поколение стало Генералом Шерманом среди Секвой: больше пяти метров длины, почти 500 сил и разгон до 100 км/ч быстрее семи секунд.

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