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Командир ВСУ Федоренко: Украинскую армию ждут очень сложные два месяца

Командир ВСУ Федоренко: Украинскую армию ждут очень сложные два месяца

ВСУ ожидают сложные два месяца из-за наступательных действий ВС России. Об этом во время общения с France info заявил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

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