🇷🇺Наш воин записал обзор на 🇺🇸американский хлам - БМП "Bradley", выведенный из строя российскими бойцами на фронте💥 #ВСРФ #Bradley #Обзор #СВО.
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🇷🇺Наш воин записал обзор на 🇺🇸американский хлам - БМП "Bradley", выведенный из строя российскими бойцами на фронте💥 #ВСРФ #Bradley #Обзор #СВО.
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