В аэропорту Челябинска задержали пассажира, пытавшегося вывезти в Таджикистан почти 2 миллиона рублей

Челябинские таможенники не дали нелегально вывезти из страны почти 2 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 1,9 миллиона рублей обнаружили сотрудники ведомства обнаружили у авиапассажира, вылетавшего рейсом Челябинск – Худжанд «Таджикистан).
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