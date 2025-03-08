Разведчика из Сибири парализовало во время боя с ВСУ, но он не сдался и начал новую жизнь

Роман Быков поступил в вуз на психолога, занялся программированием и фехтованием на коляске 24-летний житель Новосибирска, разведчик-пулеметчик Роман Быков, парализованный после тяжелого ранения в шею во время боя с ВСУ в Донбассе, не сдался и начал новую жизнь, пишет "КП-Новосибирск".