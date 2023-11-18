Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"За что семь лет - я упростила ход следствия", - срок художнице осуждает весь оппозиционный мир

"За что семь лет - я упростила ход следствия", - срок художнице осуждает весь оппозиционный мир

Politiki.net Поставлена точка в деле художницы и что немаловажно активистки Александры Скочиленко.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Лично по мне этой ТП и трешника хватило бы. Остальное - сугубо политическая составляющая. Не в смысле преследования, а в смысле доходчивого намека остальной либерде на новые политические реалии.  Чтоб сидели в углю под метлой и не воняли. Во избежание. А то вообще охамели уже, борцуны драные. Что же касается самой дуры, то не думаю, что весь срок отмотает. У нас сирых и убогих жалеют.  Вон, даже Ходор маминой юбкой отмазывался и теперь из-за бугра тявкает. Так что и юту особь или по УДО выпустят или вообще помилуют.
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