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Новости Брянска

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15 брянцев стали жертвами интернет-мошенников за неделю

15 брянцев стали жертвами интернет-мошенников за неделю

Потерпевшие перевели мошенникам более 3,5 миллиона рублей, аферисты обманывали при онлайн-покупках, в мессенджерах и под видом сотрудников госорганов.

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