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Царьград

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Daily Mail: 330 тысяч черепах прибыли к берегам Мексики

Daily Mail: 330 тысяч черепах прибыли к берегам Мексики

Более 330 тысяч морских черепах прибыли к побережью Ла-Эскобилья в Мексике в рамках ежегодной миграции, чтобы отложить яйца.

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