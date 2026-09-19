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На выборах в Подмосковье работают почти 1,5 тысячи молодогвардейцев

На выборах в Подмосковье работают почти 1,5 тысячи молодогвардейцев

Порядка 1,5 тысячи молодогвардейцев помогают проводить выборы в Московской области. Около 100 человек работают председателями и членами участковых избирательных комиссий, 550 — наблюдателями.

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