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Это вина застройщиков: эксперты по недвижимости объяснили, почему господдержка не реанимирует рынок новостроек

По данным аналитиков, за два месяца зимы в Петербурге в продажу не вышел ни один новый проект. Темп вывода новых проектов в Петербурге значительно снизился — за I квартал 2023 года было выведено в продажу на 40 % меньше жилых и апарт-комплексов, чем за аналогичный период 2022 года.

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