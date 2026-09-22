Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП и перевернулась

Машина экстренной медицинской помощи в Екатеринбурге перевернулась на улице Малышева. В момент ДТП помимо бригады медиков в автомобиле находилась беременная женщина на сроке 33-34 недели – женщину привезли из Кургана для госпитализации в НИИ ОММ.