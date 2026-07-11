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Голдман о Никишине: «Имеет смысл перейти в «Торонто», «Виннипег» или «Рейнджерс». «Питтсбург», «Юта» и «Бостон» хотят усилить защиту»

Журналистка The Athletic Шайна Голдман поделилась мнением о том, куда мог бы перейти Александр Никишин .

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