Еще один российский регион одобрил запрет абортов в частных клиниках

Геннадий Бережнов

Наступать на грабли это мы можем и постоянно! Некогда Горби запретом боролся с зелёным змием, но проиграл. Запрет это жест отчаяния, когда не видят другой возможности. Стоило Путину сказать о 7-8 детях в семьях и началось! Надеюсь свет то в 21-00 не будут выключать! До чего же примитивна у нас власть!