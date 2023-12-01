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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Еще один российский регион одобрил запрет абортов в частных клиниках

Еще один российский регион одобрил запрет абортов в частных клиниках

Законопроект теперь должны принять в Госдуме Депутаты Нижегородской области единогласно одобрили полный запрет абортов в частных клиниках.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Наступать на грабли это мы можем и постоянно! Некогда Горби запретом боролся с зелёным змием, но проиграл. Запрет это жест отчаяния, когда не видят другой возможности. Стоило Путину сказать о 7-8 детях в семьях и началось! Надеюсь свет то в 21-00 не будут выключать! До чего же примитивна у нас власть!
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15 час.
Ирина Белова
Вообще-то это запрет женщинам на право выбора
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14 час.

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