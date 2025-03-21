Возле горящей на Кубани нефтебазы выявили превышение ПДК бензола в воздухе

Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензола в воздухе в одной точке в краснодарской станице Кавказская и в одной точке города Кропоткин, находящихся рядом с горящей нефтебазой.
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