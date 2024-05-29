На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве проходят сотни мероприятий

Фестиваль продлится до 2 июня Фестиваль “Москва — на волне. Рыбная неделя” предлагает разнообразную программу: театр “Панама” для детей, концерт группы “Сергей Блюз Пахомов и друзья”, кавер-группа “Назад в будущее”, шоу-оркестр “Старый Добрый Диксиленд”.
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