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В Кремле не считают, что Турция пытается строить новую Османскую империю

В Кремле не считают, что Турция пытается строить новую Османскую империю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Иллюстрация: Украина. ру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что Турция пытается строить новую Османскую империю, сообщает сегодня, 17 декабря ТАСС.

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