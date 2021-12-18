В Кремле не считают, что Турция пытается строить новую Османскую империю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Иллюстрация: Украина. ру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что Турция пытается строить новую Османскую империю, сообщает сегодня, 17 декабря ТАСС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Иллюстрация: Украина. ру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что Турция пытается строить новую Османскую империю, сообщает сегодня, 17 декабря ТАСС.
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