Удар и скрежет: пассажиры самолета сняли на видео момент жесткой посадки самолета в Сочи

Удар и скрежет: пассажиры самолета сняли на видео момент жесткой посадки самолета в СочиПассажиры рейса Петербург-Сочи 19 августа сняли на видео момент посадки самолета «Боинг» авиакомпании «Смартавиа» в аэропорту Адлер.
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