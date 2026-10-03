Молдавский министр обороны: Россия представляет угрозу для Молдовы

Между 7:45 и 8:00 утра 3 октября зафиксированы и задокументированы пять инцидентов – три ракеты и два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы.
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