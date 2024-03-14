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Кухня и дом

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Герань. Уход после зимы. Как разбудить растение и заставить его зацвести?

Герань. Уход после зимы. Как разбудить растение и заставить его зацвести?

﻿﻿Содержание Как оживить герань дома после зимы? основополагающие моменты Пробуждение герани – как вернуть пеларгонии к жизни после зимы? Обрезка герани после зимы – секрет обильного цветения! Пересадите весной, и у вашей герани появится новый дом! Чтобы ваша герань быстро восстановилась и зацвела после зимы, в конце зимы ей необходима наша помощь.

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