Герань. Уход после зимы. Как разбудить растение и заставить его зацвести?

﻿﻿Содержание Как оживить герань дома после зимы? основополагающие моменты Пробуждение герани – как вернуть пеларгонии к жизни после зимы? Обрезка герани после зимы – секрет обильного цветения! Пересадите весной, и у вашей герани появится новый дом! Чтобы ваша герань быстро восстановилась и зацвела после зимы, в конце зимы ей необходима наша помощь.