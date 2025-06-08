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За рулем

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От чего зависит легкость запуска двигателя?

От чего зависит легкость запуска двигателя?

Поршни двигателя внутреннего сгорания после остановки могут находиться в произвольном положении. При каком их расположении в четырехцилиндровом двигателе нагрузка стартера в начальный момент будет наименьшей? Когда два поршня замерли в нижней мертвой точке, а два других остановились вверху, то при попытке тронуть коленчатый вал с места сопротивления воздуха при движении поршней практически не будет – ведь не происходит ни сжатия, ни расширения.

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