От чего зависит легкость запуска двигателя?

Поршни двигателя внутреннего сгорания после остановки могут находиться в произвольном положении. При каком их расположении в четырехцилиндровом двигателе нагрузка стартера в начальный момент будет наименьшей? Когда два поршня замерли в нижней мертвой точке, а два других остановились вверху, то при попытке тронуть коленчатый вал с места сопротивления воздуха при движении поршней практически не будет – ведь не происходит ни сжатия, ни расширения.