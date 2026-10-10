Шеф-повар Глеб Левицкий раскрыл секреты мягкости кальмаров

Шеф-повар Глеб Левицкий рассказал, как правильно размораживать и жарить командорских кальмаров, чтобы они оставались мягкими и не становились "резиновыми".
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