На севере Красноярского края сотрудники патрульно-постовой службы и общественники познакомили детей с особенностями работы

В Молодежном центре города Норильска сотрудники патрульно-постовой службы полиции и общественники встретились с несовершеннолетними из городского оздоровительного лагеря МБОУ «Лицей № 3».
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