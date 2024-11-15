Ростех создал систему защиты машин скорой помощи от дронов

Систему подавления FPV-дронов «ПРЕС» для безопасности машин скорой помощи и грузовиков разработали в холдинге «Росэлектроника», 15 ноября сообщает пресс-служба головной организации холдинга госкорпорации Ростех.
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