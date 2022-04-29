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Самые фантастические способы отправки грузов в космос

Отправка грузов в космос при помощи ракет-носителей стоит тысячи долларов, так почему же ученые не разрабатывают более дешевые альтернативы? На самом деле, хорошие идеи существуют, но звучат они слишком фантастически и их время еще не пришло.

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