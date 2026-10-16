Участившиеся случаи вовлечения детей в противоправную деятельность в интернете стали главной темой первого регионального онлайн-совещания министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова с директорами школ региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин пообещал «б...
- ДВ Режим беспилотной...
- ЛС Квиз «В единстве ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым