УрФУ занял 11 место в ежегодном рейтинге лучших университетов России - это на строчку ниже, чем годом ранее.
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УрФУ занял 11 место в ежегодном рейтинге лучших университетов России - это на строчку ниже, чем годом ранее.
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