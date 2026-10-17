Страна НАТО заявила о нарушении своего воздушного пространства. Так, Румыния сообщила о беспилотниках, замеченных над её территориальными водами.
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