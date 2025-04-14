Барселона (ATP). 1-й круг. Рублев встретится с де Йонгом, Руне – с Рамосом, Мпетши Перрикар – с Медьедовичем

Сетка турнира здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 14 – 20 апреля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 889 200 евро Открытые корты, грунт Первый круг Педро Мартинес Портеро (Испания) Брэндон Накашима (США) Дата проведения 14 апреля, 12.
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