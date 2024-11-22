Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Вот именно!!  Такую страну развалить... КАК их только Земля носит?!! Преступники...Смогла ли бы Росс...
  • Астон Мартин
    Да , это так , они оправдывают свои нелицеприятные , мягко говоря , дела ...Смогла ли бы Росс...
  • Астон Мартин
    Поддержу Вас , хватит врать про СССР подобными статьями !Смогла ли бы Росс...

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?". Тексты на обложках западных СМИ ожидаемы: "Кремль предупреждает: вы вступили в войну"; "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твёрдо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной".

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