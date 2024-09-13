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Крымская газета

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Крымские ученые будут участвовать в исследованиях российской вакцины против рака

Крымские ученые будут участвовать в исследованиях российской вакцины против рака

Крымские ученые будут участвовать в исследованиях российской вакцины против рака. Об этом в интервью «Вести Крым» рассказал заведующий отделением хирургии клинической больницы имени Святителя Луки Вячеслав Михайлов.

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