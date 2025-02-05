«Удар для НАТО»: на Западе рассказали о новой российской системе «Деривация-ПВО»

Новый российский мобильный зенитно-артиллерийский комплекс «2С38 „Деривация-ПВО“ может скоро появиться в зоне проведения СВО и стать новым кошмаром для Вооруженных Сил Украины (ВСУ), а также „ударом для НАТО“.
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