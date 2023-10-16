Праздник 17 октября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Евгения КомароваВо вторник, 17 октября 2023 года, отмечают Ерофеев день.
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