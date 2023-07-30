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Бриттни Грайнер пропустит 2 матча из-за проблем с психическим здоровьем

Центровая «Финикса» Бриттни Грайнер не полетела с командой в двухматчевый выездной тур, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье, сообщает ESPN.

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