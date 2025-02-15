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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Шевченко: «Я выжимала максимум по состоянию. Сегодняшняя победа ничего не значит, в следующих гонках надо показать уровень»

  Соревнования проходят в Раубичах. Шевченко заняла первое место с чистой стрельбой, второй стала белоруска Динара Смольская (+6,3), третьей – Анастасия Шевченко (+38,9).

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