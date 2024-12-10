Генерация «Орешников»: как световые столбы в небе становятся поводом для слухов о супероружии Ольга ВайленкоВ последние дни над многими регионами России вновь засияли световые столбы — необычное атмосферное явление, которое неизменно привлекает внимание и вызывает бурные обсуждения.
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