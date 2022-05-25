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Собянин выделил средства на увеличение субсидий для такси и каршеринга

Собянин выделил средства на увеличение субсидий для такси и каршеринга

Субсидии будут увеличены в два раза Сегодня в пресс-службе главы Москвы Сергея Собянина и правительства столицы сообщили, что Собянин подписал постановление о выделении средств на поддержку каршеринга и такси в условиях санкционного давления.

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