Ивановка стала жертвой кражи после того, как впустила в квартиру малознакомого мужчину

За помощью к полицейским обратилась 41-летняя жительница областного центра с заявлением о краже. Женщина рассказала правоохранителям: ранее к ней в квартиру пришёл малознакомый мужчина, с которым заявительница несколько раз виделась ранее.
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