Дело Ворническу: государство не сдается и обращается в Апелляционную палату

Министерство юстиции обжаловало в Центральной апелляционной палате решение Кишиневского суда, по которому бывший судья Игорь Ворническу должен был получить 400 тысяч леев в качестве компенсации после того, как с него были сняты обвинения по делу «Ландромата».
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